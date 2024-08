Meloni ironica: “Sono ricomparsa”. Venerdì il primo Consiglio dei Ministri post-vacanze

Dopo le polemiche sulla sua presunta irreperibilità durante le vacanze in Puglia, la premier Giorgia Meloni annuncia il suo ritorno a Palazzo Chigi con un video ironico sui social. Venerdì si terrà il primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva.

MADRID. – “Eccomi qua! Sono ricomparsa, richiamate tutte le unità, sono a Palazzo Chigi”. Con queste parole, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato il suo ritorno alla guida del governo dopo un periodo di vacanza trascorso in Puglia. La premier ha scelto un video pubblicato su X (precedentemente noto come Twitter) per replicare con ironia alle polemiche sulla sua presunta irreperibilità durante le ultime settimane, polemiche che avevano occupato le pagine dei quotidiani politici.

Nel video, Meloni ha voluto rassicurare gli italiani, chiarendo che, nonostante il periodo di pausa, è sempre rimasta attenta alle sue responsabilità istituzionali. “Voglio dire di essere consapevole di essere una persona fortunata anche per questo. In quella che alcuni attentissimi osservatori hanno definito ‘la difficile estate della Meloni’, io so che invece le estati difficili sono quelle di altri. Di chi ad esempio le vacanze non ha potuto farle”, ha dichiarato Meloni.

Un messaggio, questo, rivolto in particolare a chi non ha avuto la possibilità di concedersi una pausa estiva, sottolineando il suo impegno a fare “buon uso” dell’energia accumulata durante il periodo di riposo.

Nel corso del video, il presidente del Consiglio ha espresso gratitudine per il tempo trascorso con la famiglia e ha assicurato di essere pronta a riprendere il lavoro con maggiore determinazione: “Saprò fare buon uso di questa energia. Sono pronta, grazie, sono pronta a proseguire il mio lavoro, con ancora maggiore determinazione”.

Intanto, l’attività di governo riparte con un’agenda fitta di impegni. Venerdì si terrà il primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa agostana, durante il quale la premier incontrerà i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Sarà l’occasione per fare il punto sulle priorità del governo e rilanciare l’azione esecutiva in vista di un autunno che si preannuncia impegnativo.

Con questo ritorno, Meloni intende dare un segnale di presenza e continuità, rispondendo alle critiche con un tono ironico ma deciso, pronta a riprendere il timone del Paese.