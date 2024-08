Stella al Merito del Lavoro 2025: al via le candidature anche per gli italiani all’estero

MADRID. – Anche per il 2025, lavoratori e pensionati italiani residenti all’estero possono candidarsi per ricevere la prestigiosa onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro”. Questo riconoscimento, riservato ai dipendenti di imprese pubbliche o private nei settori dell’industria, commercio e agricoltura, rappresenta un tributo all’impegno e alla professionalità dimostrati nel corso della carriera.

Le candidature, aperte fino al 22 novembre 2024, sono riservate a chi abbia compiuto almeno 50 anni e abbia prestato servizio continuativo per un minimo di 25 anni, alle dipendenze di una o più aziende italiane o straniere. Tuttavia, sono previsti casi speciali per quei lavoratori che, pur non avendo raggiunto i 25 anni di servizio, hanno dato prova di esemplare patriottismo, laboriosità e integrità.

È importante sottolineare che le candidature non possono essere presentate direttamente dall’interessato o da un suo familiare, ma devono essere inoltrate da persone che conoscono i meriti lavorativi del candidato. Particolare attenzione sarà riservata alle candidature femminili, categoria storicamente sottorappresentata. Inoltre, almeno il 50% delle onorificenze sarà destinato a coloro che hanno iniziato la loro carriera dai livelli contrattuali più bassi.

Questa iniziativa, promossa dalla Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, rappresenta un’opportunità per riconoscere il contributo degli italiani all’estero al progresso economico e sociale, valorizzando storie di dedizione e successo che meritano di essere celebrate.

Per ulteriori dettagli, è disponibile un video informativo sul sito della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie.