Ambasciatori delle radici: a Basilea la III edizione dell’Italian & Swiss Summer Festival

MADRID. – Nel weekend del 24 e 25 agosto, Basilea diventerà il fulcro di un importante incontro culturale, ospitando la terza edizione dell’Italian & Swiss Summer Festival. La manifestazione, che si svolgerà nella suggestiva cornice del Quartiertreffpunkt Rosental/Erlenmatt, è l’occasione scelta per celebrare e rafforzare i legami tra la comunità italiana e quella svizzera, promuovendo un dialogo interculturale e sostenibile.

Quest’anno, il festival porrà un’attenzione particolare alle radici italiane nel mondo, invitando associazioni, enti e gruppi attivi a Basilea a partecipare a una rete di relazioni che mira a valorizzare l’identità e le tradizioni italiane all’interno del contesto svizzero. Non solo un luogo di incontro, ma anche una piattaforma per mettere in luce i servizi offerti dalle molteplici organizzazioni che operano nella regione.

Il festival sarà inaugurato domani 24 agosto dal discorso del Ministro Kaspar Sutter, seguito da un panel sulla migrazione italo-svizzera con la partecipazione della Consigliera Cantonale SP Amina Trevisan e del Consigliere LPD Raoul Furlano. La giornata proseguirà con un concerto della rock band Pesto Troll’s, portando una nota di energia e divertimento alla manifestazione.

Domenica 25 agosto sarà altrettanto ricca di eventi, tra cui la presentazione del libro “Storia dell’emigrazione italiana in Europa” di Toni Ricciardi, e una tavola rotonda sulle radici italiane nel mondo, con la partecipazione di importanti figure come il Sindaco Giorgio Di Clemente. Inoltre, sarà inaugurata la mostra “Il fascino dell’abbandono in Calabria” di Giulia Grandinetti, seguita da un concerto polistrumentale della San Giò Band.

L’Italian & Swiss Summer Festival, sostenuto dal Consolato d’Italia a Basilea, rappresenta un’iniziativa chiave nel contesto della promozione del Sistema Paese, rafforzando il legame tra Italia e Svizzera attraverso l’arte, la cultura e la musica.