Ucraina colpisce base aerea russa vicino a Volgograd

ROMA. – L’Ucraina ha effettuato un attacco notturno con droni contro la base aerea russa di Marinovka, vicino alla città di Volgograd. Lo ha comunicato il governatore di Volgograd Andrei Bocharov, secondo quanto riporta il Guardian.

Il funzionario ha dichiarato che l’attacco è avvenuto intorno alle 3 del mattino. I residenti locali hanno riferito di una serie di esplosioni. Diverse ore dopo, le munizioni continuavano a detonare, mentre una vasta coltre di fumo nero avvolgeva l’area.

Il servizio di sicurezza ucraino SBU ha confermato di aver condotto l’incursione remota contro la base aerea di Marinovka, a circa 70 km a ovest di Volgograd, vicino alla città di Kalach-na-Donu.

La base ospiterebbe circa 30 caccia Su-34 e Su-35 che effettuano regolarmente bombardamenti contro le posizioni ucraine sulla linea del fronte, situata a circa 450 km di distanza, ha riferito il servizio di sicurezza ucraino SBU al quotidiano Kyiv Independent. Non è chiaro quanti aerei siano stati danneggiati o distrutti.

Il comando ucraino ha inoltre annunciato la cattura di un altro villaggio nelle regione di Kursk.

L’Ucraina sta conducendo un’ambiziosa campagna di droni a lungo raggio contro infrastrutture critiche in Russia e ha colpito già più di 200 obiettivi. Martedì ha lanciato un attacco importante su Mosca e ha inviato droni nella regione artica di Murmansk, a più di 1.600 km di distanza, dove si trovano i bombardieri strategici russi.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto tutti i droni ostili entrati nel suo territorio.

Tuttavia droni sono segnalati aver colpito un traghetto ferroviario con serbatoi di carburante nel porto di Kavkaz, non lontano dal ponte stradale e ferroviario che collega la terraferma russa con la Crimea occupata. Kiev ha dichiarato che intende eliminare il “passaggio illegale” attraverso lo Stretto di Kerch.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dal canto suo, si è recato nella regione di Sumy, vicino al confine, da dove le truppe ucraine hanno lanciato la loro sorprendente incursione del 6 agosto in profondità in Russia. Il presidente ha incontrato il suo comandante in capo, il Colonnello Generale Oleksandr Syrsky.

Kiev punta, con l’operazione a Kursk, anche ad alleviare la pressione nella regione orientale del Donbas, dove le forze russe avanzano. Al momento Mosca sembra interessata a catturare la città di Pokrovsk, che rappresenta un importante snodo militare ucraino.

