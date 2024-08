Recesión comercial e industrial en Carabobo es de 18%

CARACAS – La Cámara de Comercio de Valencia advirtió que hasta julio de 2024 ha habido una recesión local de 15% a 18% respecto al año pasado, situación que se mantiene a pesar de las alternativas de ofertas, ventas en cuotas y otorgamiento de créditos que busca el sector para atraer a la población que padece de un bajo poder adquisitivo que no le permite reactivar la economía.

Las expectativas para superar la recesión, es reactivar las ventas en la temporada decembrina, pues el Estado que fue en el pasado uno de los grandes centros industriales, tiene su actividad empresarial reducida.

La presidenta regional de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), Ana Isabel Taboada dijo que 2023 no fue un año productivo porque el 50% de las utilidades netas que se obtenían las empresas se destinaban al pago de impuestos, no obstante pensaron que el levantamiento de las sanciones podría elevar la demanda en la producción, pero el pasado julio, el sector comercial no estuvo en la lista de crecimientos.

Mencionó que sólo algunas áreas registraron cierto crecimiento, como fueron el sector petrolero, autopartes, farmacéutico y el alimenticio.

Por su parte Ernesto Abbas, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, señaló que la realidad está ligada a la poca capacidad de compra y baja demanda de productos frente a comerciantes que deben mantener el abastecimiento en sus establecimientos, en medio de un entorno donde hay poco acceso a financiamiento y una ciudad con problemas de infraestructura y servicios públicos.

Advirtió que el Estado tampoco invierte en infraestructuras que puedan impulsar la economía, por lo que hace falta generar condiciones adecuadas para que pueda crecer el poder adquisitivo e impulsar la producción que lleve al aumento del PIB.

Destacó Abbas que otro de los problemas que les afecta es la informalidad, sin embargo hay ciertos emprendimientos que han sido un paso para comenzar negocios y han recibido apoyo de la Alcaldía para establecerse formalmente.

Por otra parte, comentó que otros negocios en cambio son intermitentes porque el mercado se satura y cierran las empresas, como ha ocurrido con farmacias y bodegones.

Finalizó con expectativas en mayor movilidad por el inicio de la temporada escolar y de fin de año, cuando las personas suelen percibir utilidades y gozar de mayor poder adquisitivo para las navidades.

