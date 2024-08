Brevi – Urso: “Settore automobilistico, ci serve un secondo produttore”

MADRID – Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo all’incontro di Rimini, ha commentato che “per sostenere la filiera dell’automotive e raggiungere un livello produttivo di almeno 1,4 milioni di autoveicoli serve almeno un altro produttore”.

Il ministro ha spiegato che sono stati sottoscritti quattro memorandum con aziende automobilistiche cinesi che manifestato interesse a investire in Europa. Ha quindi affermato che “ci vuole tempo per sviluppare accordi di questo tipo, ma sappiamo che un’unica casa automobilistica non può fornire a un Paese come l’Italia tanti modelli per soddisfare tutte le esigenze dei consumatori”.

Redazione Madrid