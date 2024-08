Tridico (M5S): “Il Governo sta aumentando il debito pubblico”

MADRID – Con una nota, il capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, Pasquale Tridico ha assicurato che l’attuale governo, “invertendo pericolosamente il trend registrato negli anni post pandemia, sta aumentando il debito pubblico con l’affossamento della crescita”.

Tridico, nel suo comunicato, ha ricordato che le politiche applicate durante il Governo Conte II, in risposta alla pandemia, erano riuscite ad impulsare la ripresa economica dell’Italia. E ha sottolineato che con “le politiche espansive adottate in pandemia, il debito pubblico in rapporto al Pil è sceso dal 154,9% del 2020 al 137,3% del 2023, con un taglio storico di oltre 17 punti”.

Ha quindi aggiunto che “con l’insediamento della Meloni, come dimostrano peraltro tutti i documenti governativi, il debito/Pil è dato in aumento verso il 140%”.

Nel comunicato, l’esponente del Movimento 5 Stelle, ha ricordato l’intervento del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, alla riunione di Rimini. Ha commenta che Panetta “dice una cosa molto lineare, che però è indigesta ai neoliberisti meloniani: il debito pubblico deve essere ridotto in rapporto al Pil, e senza crescita non fa che aumentare”.

Tridico ha ricordato “che si avvicina il 20 settembre, data entro la quale l’esecutivo dovrà presentare a Bruxelles il nuovo Piano strutturale di bilancio, con cui si decideranno tagli di spesa e nuove tasse a carico degli italiani”. E ha annunciato che, anche se “nessuno nel centrodestra ne parla”, nel documento “ci sarà tutta l’austerità che graverà sull’imminente Manovra e su quelle successive”.Redazione Madrid