Sei genovesi ancora bloccati a Madeira, Italia Viva chiede assistenza dall’ambasciata

MADRID. – Sei genovesi sono ancora bloccati sull’isola portoghese di Madeira, mentre molti altri italiani sono già riusciti a tornare. La senatrice Raffaella Paita e il senatore Ivan Scalfarotto di Italia Viva hanno chiesto l’intervento dell’ambasciata italiana per assistere i connazionali in difficoltà. “Un prolungamento non previsto della vacanza che rischia di durare oltre una settimana, con disagi e spese pesanti,” hanno sottolineato i parlamentari, esprimendo preoccupazione per la mancanza di supporto da parte della compagnia aerea e delle autorità italiane. Italia Viva spera che le due famiglie possano rientrare al più presto a casa.