La Russa ricorda l’amico dell’Italia: “Dolore per la scomparsa di Bill Pascrell”

MADRID. – Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso profondo dolore per la scomparsa di Bill Pascrell, presidente dell’Italian American Congressional Delegation. In un post su Facebook, La Russa ha sottolineato come Pascrell sia stato un grande amico dell’Italia, contribuendo in modo determinante a mantenere eccellenti i rapporti tra i parlamentari italiani e i loro colleghi statunitensi.

“La notizia della sua scomparsa mi ha colpito molto”, ha scritto La Russa, ricordando l’incontro del 9 luglio scorso a Washington durante il vertice dell’Assemblea Parlamentare della NATO, che aveva confermato il clima di cordialità e stima reciproca tra i due Paesi. “In questa dolorosa circostanza”, ha concluso La Russa, “giunga ai vertici della Camera dei Rappresentanti e ai familiari il mio personale cordoglio”.