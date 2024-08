In breve – Erc minaccia di abbandonare la coalizione che sostiene il Governo

I repubblicani indipendentisti esigono al Governo che sia rispettato l’accordo firmato tra Erc e Psc

MADRID – Governo in fibrillazione. La reazione di “Esquerra Republicana de Catalunya” è arrivata a stretto giro di posta. Dopo le dichiarazioni della vicepresidente e ministra delle Finanze, Maria Jesús Montero, i repubblicani hanno minacciato di abbandonare la coalizione parlamentare di sinistra che sostiene il Governo.

La ministra delle Finanze, in dichiarazioni alla stampa, aveva negato che l’accordo fiscale firmato da Psc ed Erc fosse un patto economico e, allo stesso tempo, aveva invitato il resto delle comunità autonome ad esplorare “altre rotte e percorsi” nel sistema finanziario regionale.

I repubblicani, in risposta, hanno minacciato di far saltare l’alleanza con i socialisti qualora non fosse stato rispettato l’accordo che ha permesso l’investitura di Salvador Illa come presidente della Generalitat.

Fonti del governo hanno chiarito che l’Esecutivo che presiede Pedro Sánchez “si impegna a rispettare ciò che è stato concordato” e sottolineato che la vicepresidente Montero “sa perfettamente cosa ha firmato: l’accordo economico, anche se non vuole chiamarlo così”.

Redazione Madrid