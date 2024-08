Usa, gli Obama lanciano Kamala Harris: “Yes, she can”

MADRID. – “Yes, she can”: l’ex presidente Barack Obama mette in campo il suo storico slogan per infiammare la platea dello United Center di Chicago e lanciare la corsa di Kamala Harris – ufficialmente candidata dai Dem – alla Casa Bianca.

Obama attacca Trump: “Un miliardario di 78 anni che non ha smesso di lamentarsi dei suoi problemi da quando è sceso dalla sua scala mobile dorata nove anni fa. Ci sono i soprannomi infantili, le folli teorie del complotto” ha detto Obama, esortando però i democratici a non rivolgere un simile rancore verso i cittadini americani.

“Se un genitore o un nonno ogni tanto dice qualcosa che ci fa rabbrividire, non diamo automaticamente per scontato che siano persone cattive: riconosciamo che il mondo si sta muovendo velocemente e che hanno bisogno di tempo e forse di un piccolo incoraggiamento per mettersi al passo. I nostri concittadini meritano la stessa grazia che speriamo ci accordino. È così che possiamo costruire una vera maggioranza democratica, capace di portare a termine i risultati”.

Poche persone hanno una presa così forte sui cuori e sulle menti della base democratica come Michelle Obama, accolta con uno degli applausi più forti e lunghi mentre saliva sul palco nella sua città natale. “La speranza sta tornando”, ha detto, richiamando la corsa presidenziale di suo marito nel 2008.

L’ex first lady ha parlato dell’ottimismo che Harris ha suscitato da quando è diventata la candidata democratica, definendola come la scelta migliore per guidare la nazione, in base sia alla sua esperienza che al suo carattere.

“La mia ragazza Kamala Harris è più che pronta per questo momento”, ha detto Michelle Obama. “È una delle persone più qualificate che abbiano mai puntato alla carica di presidente, ed è una delle più dignitose”.