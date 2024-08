Meeting di Rimini, Mattarella: “Contributo essenziale di cultura, dialogo e umanità”

MADRID. – In occasione della 45esima edizione del Meeting per l’Amicizia tra i Popoli, che si apre oggi a Rimini, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio ricco di riflessioni profonde e di speranza. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha voluto sottolineare il valore di questa manifestazione, che si conferma anche quest’anno come un importante punto di riferimento culturale e umano.

“Il Meeting offre il proprio contributo di cultura, dialogo e umanità”, ha affermato Mattarella rivolgendosi al presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz. Secondo il Presidente, questo evento ha saputo interrogarsi nel corso degli anni sulle fondamenta della nostra società, mantenendo sempre viva la capacità di rinnovarsi e coinvolgere persone di tutte le età.

Nel suo messaggio, Mattarella ha espresso fiducia nel fatto che le giornate di Rimini saranno un’occasione di prezioso arricchimento per tutti i partecipanti. Ha inoltre voluto riconoscere l’impegno degli organizzatori e dei volontari, sottolineando l’importanza del loro lavoro nel rendere possibile un evento di tale portata.

Il Presidente ha poi approfondito il tema scelto per questa edizione del Meeting, sottolineando come esso rifletta le radici culturali della manifestazione, proponendo uno sguardo aperto sulle straordinarie trasformazioni del nostro tempo. “In un’epoca in cui le tecnoscienze offrono soluzioni fino a ieri inimmaginabili, è fondamentale mantenere al centro la persona e il desiderio di pienezza nella relazione con la comunità”, ha dichiarato Mattarella.

Di fronte alle sfide globali, come le guerre e le crescenti tensioni internazionali, il Capo dello Stato ha ribadito l’importanza di camminare insieme, superando i sentimenti di paura e odio, e costruendo un futuro basato sull’incontro e la scoperta dell’altro. “L’impegno educativo e culturale di cui il Meeting si fa testimone è di grande valore”, ha concluso il Presidente, auspicando che questi giorni a Rimini possano segnare un ulteriore passo avanti nella costruzione di una società più giusta e solidale