Tennis: Sinner campione a Cincinnati, Us Open nel mirino

MADRID. – “Grazie Cincinnati. Il pubblico e il supporto sono stati fantastici Frances Tiafoe congratulazioni per la fantastica settimana! Mi piace sempre la nostra battaglia”. Così su X Jannick Sinner, che nelle scorse ore ha vinto il torneo del Masters 1000 di Cincinnati, battendo in finale lo statunitense Frances Tiafoe in due set (7-6 6-2).

“Sono felice, è stata una settimana dura. Questa partita è stata mentalmente difficile. Entrambi venivamo da semifinali lunghe, con tanta tensione. Sono felice della mia prestazione, di come ho gestito la partita e tutta la settimana” ha detto l’altoatesino a caldo dopo il trionfo a Cincinnati, il suo terzo in un Masters 1000.

Grazie al successo su Tiafoe, Sinner è diventato il campione più giovane nella storia del torneo dai tempi di Andy Murray nel 2008. Per Sinner si tratta del quindicesimo titolo in carriera nel circuito maggiore. Almeno fino a fine settembre il posto di numero uno al mondo è assicurato.

“Ho avuto tanti alti e bassi questa settimana. Ora è importante recuperare ed essere pronto per New York, per lo US Open. È il nostro obiettivo principale per questa parte di stagione in Nord America, spero di poter mostrare del bel tennis a Flushing Meadows” spiega Sinner.