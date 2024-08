In breve – Molto basso il rischio di diffusione dell’mpox

Pedro Gullón, Direttore Generale della Sanità Pubblica, ha assicurato che nel Paese esiste uno stock di vaccini sufficiente

MADRID – Il rischio di diffusione dell’mpox in Europa è molto basso. Quindi sono sconsigliati controlli alle frontiere o l’estensione della vaccinazione alla popolazione in generale. È questa la conclusione alla quale è arrivato il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell’Ue, nel corso di un conclave al quale ha partecipato anche il rappresentante del Ministero della Salute spagnolo.

Pedro Gullón, Direttore Generale della Sanità Pubblica che ha assistito all’incontro, ha assicurato che nel Paese esiste uno stock di vaccini sufficiente: 500mila dosi che possono essere suddivise in un massimo di cinque iniezioni intra-epidermiche per un totale, quindi, di 2 milioni.

Gullón ha ricordato che il Paese ha la capacità di acquistare nuovi vaccini, qualora ce ne fosse bisogno.

Redazione Madrid