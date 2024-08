“L’Italia dei Tesori” approda a San Paolo: un viaggio virtuale tra storia e bellezza

CARACAS. – San Paolo si prepara ad accogliere un evento imperdibile per gli amanti della cultura italiana. Nell’ambito del progetto “Turismo delle Radici”, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Istituto Italiano di Cultura ospiterà la prossima settimana “L’Italia dei Tesori” e “L’Italia che non ti aspetti”, due appuntamenti curati da Mario Siragusa.

Gli incontri, previsti per il 21 e 22 agosto, offriranno ai partecipanti un “viaggio virtuale” alla scoperta del Bel Paese. Siragusa guiderà i presenti attraverso un percorso che attraversa l’Italia da nord a sud, svelando luoghi che testimoniano la ricchezza artistica, culturale e naturale del Paese. Dalle meraviglie dichiarate Patrimonio Mondiale dell’UNESCO alle gemme nascoste, gli spettatori potranno immergersi nella bellezza e nel fascino intramontabile di paesaggi e tesori artistici unici.

L’evento inizierà con “L’Italia che non ti aspetti” il 21 agosto alle 20:00, seguito da “L’Italia dei Tesori” il 22 agosto alle 19:00. Per concludere in bellezza, sarà offerto un cocktail ispirato ai sapori della Sicilia, regalando un assaggio delle tradizioni culinarie italiane.