Medio Oriente, Israele ordina nuova evacuazione civili nel sud Gaza

MADRID. – Oggi l’esercito israeliano ha ordinato una nuova evacuazione delle aree nel sud e nel centro di Gaza precedentemente designate come zona di sicurezza umanitaria, affermando che tali aree sarebbero state utilizzate da Hamas come base per lanciare mortai e razzi verso lo Stato ebraico.

L’ordine di evacuazione concerne i palestinesi che abitano nel nord di Khan Younis e nell’est di Deir al-Balah. Secondo quanto reso noto dallo stato maggiore israeliano, diversi quartieri nel nord di Khan Younis non saranno più considerati parte della zona umanitaria.

“A causa dei numerosi atti di terrorismo, dello sfruttamento della zona umanitaria per attività terroristiche e del lancio di razzi contro lo Stato di Israele dai quartieri nel nord di Khan Younis, rimanere in questa zona è diventato pericoloso”, afferma un portavoce di Tsahal. L’esercito sottolinea che la modifica (leggi: il restringimento) della zona umanitaria è stato decretato sulla base di “informazioni di intelligence precise che indicano che Hamas ha posizionato infrastrutture terroristiche nell’area definita come area umanitaria”.

Secondo l’IDF, “l’allerta precoce” con la quale è stata fatta scattare l’evacuazione “ha lo scopo di attenuare i danni ai civili”. “L’IDF – viene detto in una nota delle forze armate – sta per operare con la forza contro le organizzazioni terroristiche e pertanto invita la popolazione rimasta nei quartieri settentrionali di Khan Younis, così come nella parte orientale di Deir al-Balah, a evacuare temporaneamente nella zona umanitaria modificata”.

Deir al-Balah è una delle poche aree di Gaza in cui le IDF non hanno ancora operato intensamente con le forze di terra. Gli appelli delle forze armate ebraiche ai civili vengono trasmessi tramite volantini lanciati dagli aerei, messaggi SMS, telefonate e trasmissioni televisive. Una fonte militare ha reso noto che l’ordine di evacuazione non sarebbe stato esteso agli ospedali della zona.