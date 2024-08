Usa, Biden: “Con Inflation Reduction Act abbattuti costi sanitari”

MILANO. – “La vicepresidente (Kamala) Harris e io continueremo a lottare per far progredire il nostro paese investendo in America e dando alle famiglie più spazio per respirare”. Così in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca il presidente Usa Joe Biden in occasione dell’anniversario dell’Inflation Reduction Act.

“Due anni fa ho firmato l’Inflation Reduction Act, il più grande investimento climatico della storia che sta abbassando i costi energetici e creando posti di lavoro ben pagati nei sindacati, sfidando Big Pharma per abbassare i costi dei farmaci da prescrizione, con la vicepresidente Harris che ha espresso il voto decisivo.

Questa legge sta già abbassando i costi sanitari per milioni di famiglie, rafforzando la sicurezza energetica e creando oltre 330.000 posti di lavoro nell’energia pulita, secondo gruppi esterni. Ha anche liberato 265 miliardi di dollari in investimenti in energia pulita e produzione dal settore privato negli ultimi due anni, parte dei quasi 900 miliardi di dollari investiti in America da quando abbiamo assunto la carica” ha scritto.

L’impatto delle politiche fiscali e sociali della amministrazione americana ha un ovvio riflesso anche sugli oltre 20 milioni di italoamericani che secondo la National Italian American Foundation (NIAF) vivono negli Stati Uniti.

Nei due anni trascorsi dalla promulgazione dell’Inflation Reduction Act, fanno notare dalla Casa Bianca, sono accadute molte cose.

Proprio ieri, il presidente Biden e la vicepresidente Harris hanno annunciato che, per la prima volta nella storia, Medicare è riuscito a negoziare prezzi più bassi per i farmaci da prescrizione, il che farà risparmiare a milioni di anziani, disabili e altri beneficiari di Medicare oltre 1,5 miliardi di dollari nel primo anno.

Milioni di americani risparmiano in media 800 dollari all’anno sui premi dell’assicurazione sanitaria grazie ai risparmi sui costi derivanti dall’American Rescue Plan, esteso dall’Inflation Reduction Act, contribuendo a ridurre il tasso di persone senza assicurazione sanitaria nel Paese a minimi storici.

4 milioni di anziani e altri beneficiari di Medicare hanno risparmiato denaro sull’insulina grazie al limite di legge di 35 dollari per una fornitura mensile; 10,3 milioni di iscritti a Medicare hanno ricevuto un vaccino gratuito nel 2023, risparmiando più di 400 milioni di dollari in costi diretti per i vaccini.

L’anno scorso, 3,4 milioni di americani hanno beneficiato di 8,4 miliardi di dollari in crediti d’imposta previsti dall’Inflation Reduction Act per ridurre i costi dell’energia pulita e degli ammodernamenti dell’efficienza energetica nelle loro case, superando di gran lunga le proiezioni sulla popolarità dei crediti d’imposta solo nel primo anno in cui sono stati disponibili.

Da gennaio 2024 , più di 250.000 americani hanno richiesto il credito d’imposta per veicoli elettrici dell’IRA, facendo risparmiare a questi acquirenti circa 1,5 miliardi di dollari in totale.

Dall’inizio dell’amministrazione Biden-Harris, le aziende hanno annunciato 900 miliardi di dollari in investimenti in energia pulita e produzione negli Stati Uniti, inclusi oltre 265 miliardi di dollari in investimenti in energia pulita da quando è stata firmata la legge sulla riduzione dell’inflazione. Questi investimenti starebbero creando oltre 330.000 nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti.

Le aree economicamente in difficoltà sono pronte a trarre i maggiori benefici da questi investimenti. Oltre il 99% delle contee ad alta povertà negli Stati Uniti sta beneficiando di un progetto Investing in America finanziato dall’Inflation Reduction Act, Bipartisan Infrastructure Law o CHIPS and Science Act.

Secondo l’ analisi del Dipartimento del Tesoro , da quando è stato approvato l’Inflation Reduction Act, il 75% degli investimenti del settore privato in energia pulita è confluito in contee con redditi familiari inferiori alla media, e gli investimenti in energia pulita nelle comunità energetiche sono raddoppiati.

(Cgi /askanews)