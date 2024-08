Sulmona celebra l’emigrazione abruzzese nel mondo con una convention e il concerto dei Nomadi

Nell’anno del Turismo delle radici, la città abruzzese ospita un evento dedicato agli emigranti, culminando in un grande concerto della storica band italiana.

MADRID. – Il 22 agosto, Sulmona si trasformerà in un luogo di riflessione e celebrazione dell’emigrazione abruzzese nel mondo, grazie a una convention fortemente voluta dagli emigranti peligni. Questo appuntamento si inserisce nell’ambito dell’anno del Turismo delle Radici, un’iniziativa dedicata a coloro che vogliono riscoprire le proprie origini italiane e conoscere i luoghi e le culture dei propri antenati.

L’evento, organizzato con il patrocinio del comune di Sulmona e della Regione Abruzzo, si svolgerà nella sala consiliare di Palazzo San Francesco e in Piazza Garibaldi. Tra i principali promotori dell’iniziativa ci sono il cavaliere Filippo Frattaroli, Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo, e Joey Crugnale, entrambi figure di spicco nella comunità abruzzese all’estero. La giornata vedrà un susseguirsi di momenti di riflessione, dibattito e celebrazione, con la presenza di illustri ospiti e l’attesissimo concerto dei Nomadi.

Un convegno per onorare le radici e il futuro dell’emigrazione abruzzese

Il convegno, dal titolo “L’emigrazione abruzzese nel mondo tra storia, esperienze e opportunità nell’anno del turismo delle radici”, avrà inizio alle 17:00 nella sala consiliare di Palazzo San Francesco. Sarà un’importante occasione per omaggiare gli abruzzesi all’estero e ribadire l’importanza del progetto del turismo delle radici, che mira a favorire la scoperta dei luoghi d’origine delle famiglie italiane emigrate.

All’evento parteciperanno diverse autorità istituzionali, tra cui l’assessore ai beni e alle attività culturali della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, la senatrice Gabriella Di Girolamo e l’assessore alla cultura del comune di Sulmona, Carlo Alicandri Ciufelli. Interverranno anche imprenditori di successo come Mr. Joey Crugnale e il Cav. Filippo Frattaroli, oltre a Cav. Domenico Susi, presidente della Federazione delle associazioni abruzzesi negli USA.

Il convegno sarà arricchito da contributi culturali di rilievo, come l’intervento del giornalista e scrittore Goffredo Palmerini, che presenterà il suo recente libro “Ti ricordo così”, dedicato a grandi personalità abruzzesi nel mondo. Inoltre, lo storico e antropologo Massimo Santilli discuterà l’emigrazione intellettuale abruzzese nel terzo millennio, basandosi sul suo saggio contenuto nel volume “Sirente lontano – Le rotte migratorie della Valle Subequana nel novecento”. La moderazione dell’evento sarà affidata al giornalista Antonio Ranalli, mentre le letture saranno curate dallo scrittore Andrea Del Castello.

Un concerto dei Nomadi per celebrare l’orgoglio delle radici

La giornata culminerà in Piazza Garibaldi con il grande concerto dei Nomadi, la band più longeva della musica italiana, che si esibirà alle 21:30. Il concerto, a ingresso gratuito, è organizzato dall’associazione Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona, con il patrocinio delle istituzioni locali.

I Nomadi, che festeggiano 61 anni di carriera, ripercorreranno i momenti più significativi della loro storia musicale, eseguendo alcuni dei brani più amati dal pubblico italiano come “Io vagabondo”, “Dio è morto” e “Un pugno di sabbia”. La band proporrà anche il brano “Il paese”, che simboleggia il legame con le proprie radici, e pezzi tratti dall’ultimo album “Cartoline da qui”.

La manifestazione sarà anticipata, il 21 agosto, da una speciale anteprima musicale con il concerto di Antonello Persico, che omaggerà Fabrizio De André, aprendo ufficialmente l’edizione 2024 del Premio “Un giorno insieme – Augusto Daolio – Città di Sulmona”.

Questa giornata di celebrazione a Sulmona rappresenta un momento di grande significato per l’Abruzzo e per tutti gli italiani all’estero, offrendo un’occasione unica per riscoprire e onorare le proprie radici attraverso il dialogo culturale e l’arte musicale.