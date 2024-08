In Francia un cenone “preistorico” con “aperitivo all’italiana”

MILANO. – Comincia con un “aperitivo all’italiana” una cena frizzante e colorata sotto la grande pensilina del Museo Nazionale della Preistoria. Martedì 3 settembre si rinnova l’edizione della serata, organizzata dai Diners Pittoresques de Marie Calonne , sarà scandita da Erik Gonthier, archeologo internazionale, preistorico, etnomineralogo, docente al Museo Nazionale di Storia Naturale.

Il conferenziere accompagnerà i presenti in un viaggio nei diversi continenti, giusto per il gusto di sorprendere, ricordando quanto gli strumenti preistorici del Paleolitico abbiano spesso cose in comune.

Il Museo Nazionale della Preistoria è un’istituzione francese fondata nel 1918 da Denis Peyrony nel comune di Les Eyzies-de-Tayac, nella Dordogna. Inaugurato ufficialmente il 30 settembre 1923, è ospitato in quello che un tempo era il castello di Tayac.

Il Museo aprirà eccezionalmente le sue porte alle 18 per una visita gratuita delle sale e una presentazione della collezione. Il Museo esce dalla sua riserva, con l’edizione della Marathon de la Préhistoire che precede l’aperitivo previsto alle 19.00 (cena prevista dalle 19.30 alle 22.30).

Questa “Gran Cena” sarà abbinata ai colori dell’Umanità, dell’amicizia e del rispetto tra i popoli. In connessione con la mostra “Marathon de la Préhistoire”, la cui edizione 2024 desidera promuovere i “valori olimpici” dell`amicizia e del rispetto tra i popoli, unendo senza alcuna discriminazione in pace tutte le nazioni e i continenti.

