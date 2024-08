La empresa de cosméticos Avon se declara en bancarrota en EEUU

CARACAS – La compañía de cosméticos Avon se declaró en quiebra en Estados Unidos para abordar su deuda y defenderse ante las demandas que alegan que sus productos a base de talco estaban contaminados con sustancias que causan cáncer.

Natura &Co, el conglomerado brasileño propietario de Avon, anunció que su subsidiaria Avon Products, Inc. (API) ha iniciado un proceso de protección bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, que busca gestionar deudas y pasivos preexistentes, afecta exclusivamente a API y a otras subsidiarias no operacionales en el mercado estadounidense.

El grupo brasileño anunció un compromiso para financiarla con 43 millones de dólares como deudor en posesión, lo que proporcionará, según el comunicado, “suficiente liquidez para financiar las obligaciones de Avon Products durante el proceso”.

Avon Products, el holding no operativo con sede en Estados Unidos que hizo la declaratoria de bancarrota, dejó de vender en Norteamérica en el año 2016, pero sigue operando como holding fuera del país

La firma es la propietaria de la marca en mercados de Latinoamérica, Reino Unido y Europa y aseguró que sus negocios operativos continuarán de modo habitual en los mercados internacionales.

Desde el pasado mes de diciembre, la compañía fue condenada a pagar sumas millonarias a un cliente y un trabajador de la fábrica en Illinois, que alegaron haber sido diagnosticados de cáncer por productos de la empresa contaminados con amianto. Avon ha negado las afirmaciones de que sus productos que contienen talco causen cáncer.

La compañía, con sede en Northampton, emplea a 5.000 personas y cuenta con millones de agentes de ventas en todo el mundo.

Redacción Caracas