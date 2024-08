Valverde e Mbappé affondano l’Atalanta, Supercoppa al Real

ROMA. – Il sogno dura un’ora. Quanto l’Atalanta riesce a rimanere in partita contro il Real Madrid che batte 2-0 i bergamaschi e conquista la Supercoppa, l’ennesimo trofeo di Carlo Ancelotti. Finisce con il primo gol di Mbappé in bianco che segue quello di Valverde al 60′. Eppure la partita non era cominciata male.

Chi pronosticava un monologo blanco è rimasto deluso: il Real Madrid non è riuscito a sfondare, l’Atalanta ha picchettato il muro senza crollare sotto i lampi di classe della banda di Carlo Ancelotti. La differenza si è notata durante tutto il primo tempo, ma il merito dei nerazzurri è stato quello di giocarsela senza strafare, con pazienza e attenzione: è mancato qualcosa in zona gol, ma con un primo tempo terminato 0-0 non si può pretendere oltre.

Nel secondo tempo prima Pasalic sfiora il gol con una ran parata di Courtois. Poi arriva l’1-0 targato Valverde: al 60′ L’Atalanta perde un brutto pallone sulla trequarti su rinvio di Musso: il Real va subito in verticale con Vinicius sulla sinistra dell’area. Il brasiliano sterza sul fondo e mette al centro per Valverde, che appoggia facilmente in rete da due passi.

Il Real sfiora due volte il raddoppio e poi passa nuovamente. Al 68′ Rodrygo soffia il possesso all’Atalanta e innesca Vinicius sulla destra, che cerca a sua volta in mezzo Bellingham. Per l’inglese la palla è lunga, lui però la lavora e smarca in mezzo Mbappé: destro sotto la traversa e 2-0. Al 75′ Prova a tornare nel match l’Atalanta: Godfrey riceve sulla destra dell’area e, per poco, non approfitta di una distrazione della difesa del Real. Courtois riesce comunque a salvarsi in uscita.

