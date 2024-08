Trentini in Sud America: 30 borse di studio per un corso di scultura in legno

MADRID. – L’Associazione Trentini nel Mondo ha annunciato l’apertura delle candidature per 30 borse di studio destinate a discendenti di emigranti trentini residenti in Sud America. Le borse consentiranno la partecipazione a un corso di scultura in legno dedicato al tema del Presepe, che si svolgerà tra settembre e ottobre 2024. Il corso è rivolto a persone adulte e prevede sia lezioni online che un workshop in presenza.

Il percorso formativo si svolgerà in modalità online su Google Classroom, con sei lezioni di due ore ciascuna, impartite in spagnolo e italiano. A novembre 2024, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a un workshop di otto ore in Argentina, scegliendo tra le località di Villa Regina (Río Negro), Resistencia (Chaco) e Avellaneda (Santa Fe).

Il valore del corso completo è di 400 euro, mentre la sola parte online costa 100 euro. Le borse di studio coprono gran parte dei costi, con un contributo di 350 euro per il corso completo e di 80 euro per il solo corso online. Oltre alla formazione, la borsa include il materiale didattico, l’alloggio per una notte nella località prescelta e due pasti durante la fase in presenza.

Le borse di studio saranno assegnate con priorità ai discendenti di emigranti trentini, seguiti dai discendenti di italiani, iscritti alle università partner e, infine, ad altri candidati. Le candidature possono essere presentate compilando il modulo disponibile online.

Questa iniziativa rappresenta un’occasione significativa per riscoprire e valorizzare le tradizioni artigianali italiane, mantenendo vivo il legame con le radici trentine.