Ius soli, Magi (+E): “Bene il dibattito. La Lega è contraria? Nessuna sorpresa”

MADRID – Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, ha accolto positivamente la riapertura del dibattito sulla riforma della cittadinanza in Italia, esprimendo soddisfazione per il fatto che si torni a parlare di Ius soli. “Che in Italia si sia riaperto il dibattito sulla cittadinanza è una buona notizia. Che la Lega si dica contraria allo ius soli, invece, non è una notizia: capita sempre che il partito di Salvini si opponga alle buone riforme”, ha dichiarato Magi in una nota.

Il segretario ha sottolineato la necessità di aggiornare una legge sulla cittadinanza ormai obsoleta, risalente ai primi anni ’90. Secondo Magi, la normativa attuale non riflette i cambiamenti della società italiana né il calo demografico che interessa tutta Europa. “Non stiamo parlando di nuovi italiani, ma di italiani veri e propri: nati, cresciuti e scolarizzati qui, che però, per la burocrazia, sono meno italiani degli altri”, ha aggiunto.

Magi ha poi annunciato l’impegno di +Europa per un referendum volto ad abrogare le parti della legge che creano disuguaglianze tra cittadini, invitando altre forze politiche, associazioni e la società civile a unirsi a questa iniziativa.