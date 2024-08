USA 2024, Trump a Musk: “Se perdo, ci vediamo in Venezuela”

Le dichiarazioni di Trump ignorano un fatto fondamentale: più che criminali, ad abbandonare il Venezuela sono stati oltre 8 milioni di cittadini, costretti a lasciare il Paese a causa delle difficili condizioni di vita

MADRID. – Durante l’intervista con Elon Musk, tenutasi ieri sera sul social X, l’ex presidente degli Stati Uniti e attuale candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, ha ventilato l’idea di lasciare il Paese qualora dovesse perdere le elezioni di novembre.

Con il suo tipico stile provocatorio, Trump ha dichiarato: “Se succede qualcosa in queste elezioni, cosa che sarebbe un orrore, ci incontreremo la prossima volta in Venezuela, perché sarà un posto molto più sicuro rispetto al nostro Paese”. Rivolgendosi direttamente a Musk, ha aggiunto: “Allora andiamo. Tu e io andremo e ci incontreremo e ceneremo in Venezuela”.

L’ex presidente ha fatto riferimento alla situazione criminale negli Stati Uniti, sostenendo che il Venezuela ha liberato criminali violenti dalle sue prigioni e li ha inviati negli Stati Uniti, contribuendo a un aumento del tasso di criminalità nel Paese.

“Il loro tasso di criminalità sta scendendo e il nostro tasso di criminalità sta andando alle stelle”, ha affermato Trump, sottolineando che questi individui non hanno familiarità alcuna con il “politicamente corretto” e le leggi statunitensi.

Le dichiarazioni di Trump, tuttavia, ignorano un fatto fondamentale: ad abbandonare il Venezuela sono stati oltre 8 milioni di cittadini, costretti a lasciare il Paese a causa delle difficili condizioni di vita. La situazione in Venezuela è infatti caratterizzata da una grave crisi economica e politica, che ha spinto milioni di persone a cercare rifugio altrove. Molti di loro sono professionisti di alto livello che contribuiscono alla crescita economica e culturale dei paesi che li ospitano.

Redazione Madrid