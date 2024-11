Inter, ufficiale il rinnovo di Lautaro fino al 2029

MADRID. – Lautaro Martinez ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2029. Il club nerazzurro ha annunciato la notizia sui propri canali social, accompagnandola con la frase: “Questa è la storia di un toro e di un serpente…”.

Il capitano argentino ha siglato un nuovo accordo che lo lega all’Inter per altri cinque anni, consolidando il suo ruolo centrale nel progetto della squadra.

La nota del club conferma: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez: sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029”. Questo rinnovo rappresenta un segnale importante per i tifosi e per la squadra, che punta a costruire il futuro attorno al suo leader in campo.