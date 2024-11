Anche a Monongah celebrata la Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo

MADRID. – A quasi 117 anni dalla tragedia mineraria di Monongah, uno dei disastri più gravi della storia, la comunità italiana si è riunita per commemorare la Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo. Il 6 dicembre 1907, l’esplosione nella miniera del West Virginia uccise 361 uomini, tra cui oltre 170 italiani emigrati in cerca di una vita migliore. Le celebrazioni di quest’anno hanno avuto luogo tra il 7 e l’8 agosto nella stessa Monongah, in un clima di profonda riflessione e memoria.

Le commemorazioni sono iniziate al Cimitero di Monongah, dove una corona di fiori è stata deposta davanti alla lapide che il Governo Italiano dedicò alle vittime nel 2007. La Console Generale a Filadelfia, Cristiana Mele, accompagnata dal Consigliere del Cgie Vincenzo Arcobelli, da Roberto Le Donne, consigliere del Comites di Filadelfia, da Susy Leonardis, ispiratrice e colonna storica di testimonianza della tragedia, Cora Fazio, punto di riferimento locale, e da Nicola Trombetta, presidente della Federazione delle Associazioni della Campania negli USA, ha reso omaggio ai caduti, seguita dalla benedizione di Padre Meo. Il giorno successivo, alle 10:20, nell’ora esatta dell’esplosione, la campana costruita dalla Pontificia Fonderia Marinelli ha suonato in memoria delle vittime.

Alla cerimonia ha partecipato il sindaco di Monongah, John Palmer, che ha accolto i presenti. In rappresentanza delle autorità italiane, la Console Mele ha letto i messaggi inviati dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani. La Premier ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria di una tragedia spesso dimenticata, esprimendo gratitudine per il sacrificio degli italiani che contribuirono allo sviluppo dell’Italia e delle nazioni in cui emigrarono.

L’evento si è concluso con una Santa Messa in onore delle vittime, durante la quale la comunità italoamericana ha espresso vicinanza alle famiglie dei caduti. La manifestazione ha rappresentato un momento di riflessione sulla storia dell’emigrazione italiana e sull’importanza di preservarne la memoria per le generazioni future.