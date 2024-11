Gobierno venezolano arrestó a exdiputados Américo De Grazia y William Dávila

CARACAS – Tras más de 24 horas desaparecido, la hija del ex diputado opositor Américo De Grazia, confirmó este jueves su detención en el Helicoide, a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin).

Según denuncian sus familiares, De Grazia se encuentra ilegítimamente privado de su libertad, pues “no es un preso de Nicolás Maduro, porque él no ha cometido ningún delito, él está secuestrado”, afirmó María De Grazia.

La detención de De Grazia, ex Alcalde del Municipio Piar (estado Bolívar), dirigente del partido Causa R y actualmente lidera la plataforma Guayana Libre, ocurre en el marco de las protestas contra Maduro, luego de la proclamación como presidente tras los cuestionados resultados electorales.

Dávila llevado en la vigilia

Asimismo, en la noche del jueves fue detenido el exgobernador de AD en el estado Mérida, Williams Dávila cuando se encontraba en la vigilia convocada por la oposición en memoria de las víctimas de las protestas y manifestantes que permanecen privados de libertad.

Durante el evento “una luz por la libertad” en Los Palos Grandes, Caracas, y sin motivo presuntos funcionarios del DGCIM se llevaron por la fuerza a Dávila, pesar que tiene una medida cautelar y tiene tratamiento médico especial que no puede interrumpir, tras el reemplazo valvular de dos stents.

Ante las detenciones de Dávila, la Plataforma Unitaria y Acción Democrática (AD) condenó el hecho, exigió su inmediata liberación y pidió saber su paradero, así que se respeten sus derechos humanos.

“La represión no es camino sostenible”

Igualmente, el Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, manifestó su rechazo ante la injusticia y detenciones arbitrarias contra miles de venezolanos que han sido arrestados después de las elecciones del pasado 28 de julio.

Nichols quien advierte que las detenciones son inaceptables y no representan fortaleza, reiteró que “la represión no es un camino sostenible (…) y las voces de los votantes no serán silenciadas por la represión, la censura o la desinformación. El mundo está observando”.

El pronunciamiento del gobierno de EEUU también alerta estar atentos con los arrestos de los dirigentes opositores Freddy Superlano, Américo De Grazia, Williams Dávila y María Oropeza, coordinadora de Vente Venezuela en Portuguesa, así como d periodista Roland Carreño y con los 1229 detenidos que señala el Foro Penal.

Redacción Caracas