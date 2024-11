In breve, gli spagnoli s’indebitano per pagare le vacanze estive

MADRID – Le vacanze non si pagano sole. Ma nessuno è disposto a rinunciarvi, anche se il prezzo a pagare è superiore alle proprie possibilità economiche. Ovvero, al denaro di cui si dispone. Sono sempre di più le famiglie spagnole che s’indebitano per andare in vacanza.

Stando a quanto reso noto dalla Banca di Spagna, da gennaio a luglio, i crediti al consumo avrebbero subito un’impennata pari al 17 per cento. Questa percentuale rivela quanto dipendente sono le famiglie spagnole dai prestiti per finanziare le proprie spese, vacanze comprese.

Le agenzie di viaggio confermano il fenomeno. La maggior parte di questi crediti si destinano a viaggi all’estero, che risultato più onerosi delle destinazioni nazionali.

Redazione Madrid