Mobilità: boom di richieste per il Bonus colonnine domestiche

MADRID. – A un mese dall’apertura dello sportello dedicato, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha reso noti i primi dati sul “Bonus colonnine domestiche”. Dall’8 luglio, giorno in cui la piattaforma Invitalia è stata attivata, sono state presentate 5.319 domande per un totale di 6.312.490 euro richiesti, superando il 30% dei 20 milioni di euro stanziati per la misura.

Il bonus, promosso su indicazione del ministro Adolfo Urso, è destinato a incentivare l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici da parte di privati e condomìni. Oltre alle domande già presentate, Invitalia segnala 4.120 richieste in fase di compilazione e 1.474 pronte per l’invio finale. L’alto numero di richieste conferma l’interesse crescente verso la mobilità sostenibile e l’importanza del sostegno statale per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica.