Centro Carter “confirma a Edmundo González Urrutia como el ganador” en Venezuela

CARACAS – La jefa de la misión de observación del Centro Carter, Jennie Lincoln, dijo “confirma a Edmundo González Urrutia como el ganador (de las elecciones presidenciales en Venezuela ) con más del 60 %” de los votos, reportaron medios internacionales

Según Lincoln, el organismo, que fue invitado como observador por las autoridades electorales venezolanas, llegó a esa conclusión luego de haber “analizado los números” junto a otras organizaciones y universidades, reseñó Infobae

La jefa del Centro recordó que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, “dijo que publicaría los resultados mesa por mesa en la página web y entregaría un CD a los partidos políticos” cuando anunció un primer boletín. “Es una promesa que nunca cumplió”, acotó

Añadió que “el gobierno ha tenido 11, 12 días… un amplísimo tiempo para mostrar la data real de las actas que recibieron la noche de la elección”.

La asesora del organismo para Latinoamérica y el Caribe reiteró que “no hay evidencia” de que el sistema electoral venezolano fuera víctima de un ataque cibernético (de Macedonia del Norte) durante las elecciones del pasado 28 de julio, como sostiene el CNE, algo que también fue negado por el país balcánico.

“Empresas monitorean y saben cuando hay denegaciones de servicio (jaqueos) y no hubo una esa noche”, explicó este miércoles Lincoln en una entrevista desde Atlanta, Estados Unidos. “La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora. No han perdido data”, enfatizó.

El Centro Carter ya había señalado en un primer informe que las elecciones no fueron democráticas ni cumplieron con los estándares internacionales de transparencia.

“A pesar de que el terreno de juego era muy desigual, el pueblo venezolano fue a votar (…) La gran irregularidad de la jornada electoral fue la falta de transparencia del CNE y la flagrante inobservancia de sus reglas de juego en cuanto a mostrar el verdadero voto del pueblo”, resaltó.

El CNE proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro con 51% de los votos, sin mostrar actas que sustentan esa decisión ni realizar las auditorias de ley, lo que ha llevado a la oposición y numerosos países a reclamar que se publiquen las actas de votación.

De su lado, la oposición publicó en una página web el 82% de las actas oficiales entregadas en las mesas electorales, que dan una victoria a Edmundo González con 67% de los votos y una ventaja de más de 4 millones de votos sobre el mandatario.

Los datos son del dominio público y han sido verificados como reales por algunos observadores y medios internacionales como La Misión de Observación electoral de Colombia (MOE), el Washington Post y el diario El País de España.

Redacción Caracas