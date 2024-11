Olimpiadi Parigi 2024: Peinado decima nel salto con l’asta, niente medaglia per Brea nei 1.500 metri

CARACAS. – L’astista venezuelana Robeilys Peinado ha chiuso la sua partecipazione nei Giochi Olimpici Parigi 2024 al 10º posto.

La sportiva nata 26 anni fa a Caracas, nel primo tentativo ha raggiunto quota 4.40 metri. I problemi per la Peinado sono iniziati quando l’asticella era ferma a 4.60 metri: nel primo volo non non ha superato la misura, poi nel secondo è riuscita a migliorare il suo primato stagionale.

Poi la “Caraqueña” ha dovuto affrontare i 4.70 metri senza risultato e qui si é conclusa la sua avventura nello Stade de France. Sfortunatamente la Peinado non é riuscita a migliorare la sua prestazione di Tokyo 2020, quando chiuse all’ottavo posto.

La prova é stata vinta dall’australiana Nina Kennedy con la misura di 4,90m. L’argento é finito sul collo della statunitense Katie Moon (4,85m), mentre il bronzo é stato vinto dalla canadese Alysha Newman (4,85m, record nazionale). Al 6° e 14º posto le azzurre Elisa Molinarolo con 4,70m (suo record personale) e Roberta Bruni al 14° con 4,40m.

Nello spareggio dei 1.500 metri, Joselyn Brea con un tempo di 4:05.93 non riesce a centrare la finale, ma gli basta per migliorare il suo primato nazionale che era di 4:07.27.

Negli 800 metri é sceso in pista José Maita che ha partecipato al 5 heat con un tempo di 1:48.02 che gli é valso l’ottavo posto, non sufficiente per qualificarsi per la finale, ma si per lo spareggio. L’ultima spiaggia per Maita é in programma domani alle 6:00 del mattino (ora di Caracas).

Nei 110 metri ostacoli, la venezuelana Yoveinny Mota é stata squalificata. La Mota durante lo scavalcamento di un ostacolo l’ha abbattuto con la mano violando il regolamento WA TR22.6.2.

Nel salto triplo, Leodan Torrealba non si qualifica per la finale dopo aver chiuso al 14º posto nel girone A e 29º nella classifica generale. Il venezuelano ha registrato un volo di 16.18 metri.

Nel sollevamento pesi, Katherin Echandía (49 kg) é riuscita a sollevare 188 kg: 83 kg nello strappo e 105 kg slancio. Questa prestazione gli ha permesso di chiudere al nono posto nella graduatoria finale.

Match sfortunato per Betzabeth Arguello nella lotta, categoria 53 kg. La Arguello ha dovuto alzare bandiera bianca contro la svizzera Emma Malmgreen a causa di un’infortunio: in quel momento l’elvetica conduceva per 5 – 3.

Nel taekwondo, Yohandri Granado é stato battuto per 12 – 0 dal sudcoreano Taejoon Park negli ottavi di finale della categoria 58 kg dei Giochi Olimpici di Parigi.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)