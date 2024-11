Chile no reconoce “triunfo autoproclamado de Maduro

CARACAS – El presidente chileno Gabriel Boric dijo que su gobierno no reconoce el “triunfo autoproclamado” de Nicolás Maduro en las recientes elecciones de Venezuela, por no haber presentado las actas que sustenten su supuesto triunfo.

“Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Madur”, destacó Boric, cuestionando las cifras oficiales difundidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que conceden a Maduro el 51,95% de los votos, frente al 43,18% del opositor Edmundo González, sin actas de los votos ni las auditorias de ley.

Además subrayó que “no confiamos en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela”, en alusión al procedimiento que Maduro pidió abrir al Tribunal Supremo de Justicia para que determine al ganador de los comicios.

“No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas”, agregó..

No obstante, Boric tampoco reconoció el eventual triunfo de Edmundo González, que la oposición sostiene con el respaldo del 81% de las actas entregadas en los colegios electorales a todos los partidos y que dan cuenta de una victoria con 67% de los votos contra 30% de Maduro, y una abrumadora diferencia de 4 millones de votos.

Boric añadió que en Venezuela se están cometiendo graves violaciones a los Derechos Humanos, reprimiendo a manifestantes e iniciando persecuciones penales” y que no serían aceptables en ningún país democrático.

Tras las elecciones y la mayoría de los países están reclamando al CNE que muestre las actas con los votos mesa por mesa, como manda la ley, y algunos como Estados Unidos y Panamá han reconocido la victoria de González.

EEUU ha delegado en los gobiernos de Brasil, Colombia y México las gestiones para lograr una negociación que lleve a una “transición democrática” en el país.

Al respecto, el asesor especial de la Presidencia brasileña para las relaciones internacionales, Celso Amorim, afirmó que Maduro, sabe que la no divulgación de las actas electorales puede generar un «cansancio» y una situación que a él no le conviene.

«Creo que él entiende que habrá un momento de cansancio y que eso no es bueno para él. Y, si hay cansancio, hay riesgo de que Venezuela termine con dos presidentes o con ninguno», afirmó el excanciller brasileño en una entrevista al canal de televisión Globonews.

Amorín consideró «muy lamentable que las actas electorales» no hayan aparecido y que no entiende por qué Maduro decidió entregarle las actas a la Justicia en lugar de divulgarlas. «Tengo que confesar mi ignorancia porque no entiendo bien lo que la Justicia puede hacer con las actas», señaló.

Redacción Caracas