Iglesia reitera que “el pueblo es el único dueño de la democracia”

CARACAS – La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió un comunicado en relación con la situación sociopolítica que se vive en Venezuela a partir de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Reiteran respetar la soberanía del pueblo expresada a través del voto, pues es ilegal e inaceptable ignorar la voluntad del pueblo.

“La Iglesia exhorta ardientemente a que la defensa de la dignidad humana esté en el centro del compromiso por el bien común y de todo ordenamiento jurídico”, expresa la Declaración Dignitas Infinita.

Asimismo la iglesia venezolana rechazan el uso de la violencia en las manifestaciones públicas y la presencia de cuerpos policiales armados para disuadir las protestas ciudadana, así como la restricción de la libertad de expresión y movilización, las detenciones y allanamientos arbitrarios, el encarcelamiento de personas sin el debido proceso (incluso de menores de edad) y el amedrentamiento por tener diferencias de opiniones políticas.

La CEV reitera en su texto que todos los órganos del Estado están llamados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.

Tras acompañar el dolor por el sufrimiento de quienes han perdido familiares, están heridos o han sido detenidos, el documento de la iglesia afirma que “los venezolanos queremos vivir en paz y en democracia. Los organismos ciudadanos actuando de modo imparcial, conforme a lo establecido en nuestro ordenamiento legal, deben hacer relucir la verdad y la justicia sobre las que se fundamenta la convivencia social”.

“Un católico no persigue a sus hermanos”

Por su parte el Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, dijo este 6 de agosto durante la celebración de los 414 años de la imagen del Santo Cristo de La Grita que “un verdadero católico no persigue a sus hermanos porque piensen de manera diversa inventando narrativas que no se corresponden con la realidad. Muchos de los jóvenes que han sido puestos presos no son terroristas”.

Agregó que si somos cristianos católicos, seremos capaces de construir el amor en la verdad, “sin caer en los extremismos de posiciones cerradas que descalifican a los que piensan de otras maneras”.

Manifestó su desacuerdo ante cualquier tipo de persecución y señaló que el único dueño de la democracia es el pueblo, no los entes del gobierno ni de la oposición.

Finalmente Monseñor Moronta rechazó las persecuciones hacia quienes piensan diferente o luchan por sus derechos y advirtió que “hay muchas personas perseguidas, sobre todo los jóvenes, por defender sus derechos e implementar la justicia (…) Muchos de los jóvenes que han sido puestos presos no son terroristas”.

Redacción Caracas