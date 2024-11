Da Marcinelle a Monongah, il ricordo di gravi tragedie: CGIE celebra Giornata sacrificio del lavoro italiano nel mondo

La memoria di quella tragedia dovrebbe inoltre servire a creare consapevolezza negli italiani in patria ricordando loro quanto grande sia stato il contributo fornito al Paese, ieri come oggi, dalla nostra diaspora.

MADRID. – In occasione del 68esimo anniversario della tragedia di Marcinelle, il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) ha rinnovato la propria solidarietà e vicinanza alle famiglie dei discendenti dei 262 lavoratori europei, di cui 136 italiani, che l’8 agosto 1956 persero la vita nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio.

Quest’anno, grazie a un’iniziativa del consigliere del CGIE Vincenzo Arcobelli, con il patrocinio del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero e con il supporto del Consolato Generale d’Italia a Philadelphia e di CTIM, NIAF, Sons of Italy e della città di Monongah, l’8 agosto si celebrerà presso Monongah anche una cerimonia in ricordo di un’altra grande tragedia, la più grave per gli emigrati italiani negli Stati Uniti. Il 6 dicembre 1907, infatti, nella catastrofe mineraria di quella località del West Virginia, perirono 361 lavoratori. Tra loro vi erano 171 italiani (secondo una stima per difetto, poiché non fu possibile recuperare tutti i corpi).

Nel 2007 il CGIE partecipò ufficialmente alla commemorazione del centenario della disgrazia con la vicesegretaria generale Silvana Mangione, il viceministro agli Esteri Franco Danieli e l’ambasciatore d’Italia negli USA Giovanni Castellaneta. La commemorazione avvenne nel cimitero riordinato con l’aiuto di molti volontari, dove venne inaugurato un cippo con i nomi dei caduti di ogni nazionalità.

In quella occasione il Ministero degli Esteri pubblicò una monografia curata dall’allora Consigliere del CGIE, professor Norberto Lombardi, intitolata “Monongah 1907 – Una tragedia dimenticata”, che venne presentata in un dibattito all’Università di Philadelphia, seguito da una riunione conviviale della comunità, curata dall’allora consigliere del CGIE, professor Pasquale Nestico.