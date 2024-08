Parigi 2024: Alberto Mestre vicinissimo al primato nazionale

CARACAS. – È una delle discipline più seguite alle Olimpiadi estive: il nuoto è lo sport acquatico dei record. A Parigi 2024, le gare si stanno svolgendo all’Arena Paris La Défense,

Oggi nella “Ville Lumière” in vasca si é tuffato il venezuelano Alberto Mestre nella prova dei 50 metri stile libero. Con un tempo di 22.02, il nuotatore ha chiuso al sesto posto nel suo heat, prestazione che non é servita per accedere al seguente turno. Mestre con il suo crono non solo ha sfiorato il primato nazionale, che é in suo possesso dal 2017, ma é andato vicinissimo al passaggio del turno.

Il minore dei fratelli Mestre saluta questa edizione dei Giochi Olimpici e pensa giá alla prossima edizione, in programma nel 2028 a Los Ángeles, negli Stati Uniti.

Domani gli atleti venezuelani saranno impegnati nella scherma e nell’atletica.

Nello sport degli spadaccini la squadra avrá in gara tre membri della famiglia Limardo. Ruben (38 anni) nell’edizione del 2012 a Londra vinse la medaglia d’oro. Il campione nato il 3 agosto 1985 a Ciudad Bolívar ha alle spalle 4 esperienze ai giochi olimpici iniziando a Pechino 2008, poi sono arrivate quelle a Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020. A queste si aggiungono le partecipazioni ai mondiali e diversi titoli.

In pedana salirá anche Francisco Limardo (37 anni), per lui la terza esperienza nei giochi a cinque cerchi, in precedenza ha partecipato a Pechino 2008 e Rio 2016.

L’altro Limardo in gara sará Jesús (28) anni) che fará l suo esordio nei Giochi Olimpici. Nel 2023, nei mondiali, si é appeso al collo la medaglia d’argento. A completare la squadra ci sará Gabriel Lugo.

La prima sfida della squadra venezuelana é in programma domani alle 7:30 del mattino (ora di Caracas) e se la vedrá con il Giappone.

Gli sguardi dei tifosi venezuelani saranno anche puntati sulle prestazioni di Joselyn Brea nei 5000 metri. Lo start é in programma alle 12:10 (ora del Venezuela).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)