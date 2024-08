Baseball, Hexagonal Monumental: il primo acuto di “play ball” nel mese d’ottobre

CARACAS. – Il mese d’ottobre é sempre atteso con ansia dai tifosi della “pelota” venezuelana, in questo periodo c’é sempre il primo acuto di “play ball” della “Liga Venezolana de Béisbol Profesional” (LVBP). Ma in questo 2024, ci sará un motivo in piú. La cittá di Caracas ospiterá l’Hexagonal Monumental un evento che radunerá sul diamante dello stadio “Monumental Simón Bolívar” squadre della LVBP, della Repubblica Dominicana, Porto Rico e Giappone.

La notizia che era nell’aria da un bel po’ é stata confermata dalla “Liga Venezolana de Béisbol Profesional” con un comunicato stampa sul proprio sito. L’evento che si disputerá nel recinto del rione La Rinconada ha ricevuto l’omologazione della “Major League Baseball”, questo vuol dire che potranno essere schierati i giocatori tesserati da squadre del torneo a stelle e strisce.

“Questo torneo, che si disputerá prima dell’inizio della stagione, é una risposta al processo di internazionalizzazione tramite l’alleanza con grandi club della regione, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe e la MLB e un avvicinamento al mercato giapponese” – spiega l’imprenditore italo-venezuelano Giuseppe Palmisano, aggiungendo – “L’Esagonale Monumental servirá come antipasto per l’Opening Day della Liga Venezolana de Béisbol Profesional e alle sfide che andranno in scena nel loanDepot Park di Miami a Novembre”.

L’Hexagonal Monumental si disputerá tra l’8 e 11 ottobre ed avrá come protagonisti stranieri “Cangrejeros de Santurce” (Porto Rico), “Tigres del Licey” (República Dominicana) e “Japan Breeze”. Mentre a rappresentare la “pelota” venezuelana ci penseranno Tiburones de La Guaira (vincitori dello scudetto nella stagione 2023 – 2024 e della Serie del Caribe), Navegantes del Magallanes e Leones del Caracas.

Lo stadio Monumental ha aperto i battenti nel 2023 quando ha ospitato la Serie del Caribe torneo vinto dai Tigres del Licey. Poi é diventata la tana dei Leones del Caracas ma non solo. Ha anche fatto da cornice a diversi concerti dove spiccano quelli dell’italo-messicano Luis Miguel e la colombiana Karol G, senza dimenticarci della Liga Monumental di calcio a 7 dove hanno partecipato i calciatori italiani Cristian Brocchi e Luca Toni.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)