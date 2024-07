Spettacoli, addio all’attore Roberto Herlitzka. Sangiuliano: “Grande interprete”

MADRID. – È morto a 86 anni l’attore Roberto Herlitzka, tra i più importanti attori italiani di teatro e cinema. Tra le sue interpretazioni, spiccano quelle di Aldo Moro in “Buongiorno, notte” di Marco Bellocchio, che gli valse un David di Donatello per il miglior attore non protagonista, e quella del personaggio di Orlando Serpentieri nella nota serie “Boris”, o ancora il cardinale di “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, film che conquistò nel 2014 l’Oscar al miglior film in lingua straniera.

Nato a Torino il 2 ottobre del 1937, studiò teatro all’Accademia nazionale d’arte drammatica, iniziando a recitare sin da giovanissimo. L’esordio cinematografico arrivò nel 1937 con il lungometraggio di Lina Wertmuller “Film d’amore e d’anarchia – Ovvero ‘Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…’”, regista con la quale collaborerà in varie occasioni.

Nella sua carriera le interpretazioni cinematografiche furono più di trenta, mentre parallelamente si è sviluppato il suo percorso a teatro, soprattutto negli anni Settanta e Ottanta.

Tra i messaggi a ricordo dell’attore anche quello del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: “Apprendo con dolore la notizia della scomparsa di Roberto Herlitzka, un grande interprete di cinema e teatro che con passione, leggerezza e intelligenza ha attraversato oltre sessant’anni di storia dello spettacolo italiano, calcando i più importanti palcoscenici nazionali e lavorando per alcuni tra i maggiori maestri della nostra cinematografia. La sua voce e il suo volto ci mancheranno”.