Emigrazione, nasce intergruppo parlamentare per “Diritto a restare”

MADRID. – Nasce l’Intergruppo parlamentare per il Diritto a Restare, su iniziativa della deputata del Pd Giovanna Iacono. L’Intergruppo prende vita da una proposta nata dopo la realizzazione del Festival “Questa è la mia terra e io la difendo”, organizzato a Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, dall’associazione Centro Studi Giuseppe Gatì e giunto, quest’anno, alla sua seconda edizione. Il Festival, volto a celebrare le opportunità del sud Italia, ha messo in evidenza la necessità di un’azione istituzionale per contrastare una forzata e diffusa emigrazione – specie delle fasce più giovani – che sta interessando il Mezzogiorno e altre aree del Paese.

È in questo contesto che l’Intergruppo per il Diritto a Restare proporrà azioni concrete volte a contrastare lo spopolamento delle regioni meridionali e di tutte quelle aree del Paese interessate da una forte migrazione in uscita.

“L’intergruppo – spiega Giovanna Iacono a margine della conferenza stampa di presentazione a Montecitorio – nasce da una proposta che mi è stata fatta da un gruppo di giovani della mia provincia. L’idea di creare questo Intergruppo nasce quindi dalla loro sollecitazione, ma anche dalla volontà mia e dei colleghi che poi hanno aderito, di fare analisi e studio delle cause che hanno portato negli anni allo spopolamento di intere aree territoriali, mettendo insieme idee e buone pratiche per provare a garantire il ‘diritto a restare’, ampliando il concetto anche al ‘diritto a ritornare’ nella propria terra”.

La deputata agrigentina sottolinea che “questo problema non riguarda solo la Sicilia e le regioni del Mezzogiorno, ma è un fenomeno che negli ultimi anni si sta allargando in altre regioni d’Italia, soprattutto nelle cosiddette aree interne montane, che sono quelle che vivono più di altre la marginalità sociale e territoriale. Questi sono quindi gli spunti della nostra attività parlamentare, un percorso che vedrà impegnati verso le nuove generazioni per affrontare un fenomeno che ormai riguarda tutto il Paese”.