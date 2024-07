In breve, premier Sánchez decide di non dichiarare nella causa contro Begoña Gómez

MADRID – Una settimana di attesa tra speculazioni e voci di corridoio. Infine, la visita del magistrato Juan Carlos Peinado al “Palazzo de la Moncloa” si è conclusa nel nulla. Era intenzione del giudice sentire il premier Pedro Sánchez in veste di teste nel caso in cui la moglie, Begoña Gómez, è indagata per traffico d’influenza e corruzione. Ma il capo del Governo ha preferito fare uso del diritto di non dichiarare in quanto al centro dell’indagine vie è la moglie, Begoña Gómez.

Il presidente del Governo aveva chiesto di poter rispondere alle domande per iscritto. Il magistrato ha negato il ricorso. E il premier ha deciso di non rispondere. All’incontro del magistrato con il premier Sánchez, che sarebbe stato registrato, avrebbero assistito anche Marta Castro, legale di Vox in quanto coordinatrice dell’accusa popolare, il Pubblico Ministero e la difesa degli indagati.

Redazione Madrid