Parigi 2024: Il pugile venezuelano Jesús Cova si ferma agli ottavi di finale

CARACAS – Nella quarta giornata dei Giochi Olimpici Parigi 2024, la delegazione venezuelana é stata impegnata nel tiro sportivo, scherma, nuoto e pugilato.

Sul quadrilatero a cinque cerchi, si é infilato i guantoni Jesús Cova nella categoria 63,5 chilogrammi sfidando il tailandese Bunjong Sinsiri negli ottavi di finale. Il pugile creolo, che era all’esordio nei Giochi Olimpici, é stato battuto dopo tre round con il punteggio di 5 – 0.

Nella scherma, a far sventolare il vessillo della “Piccola Venezia” ci ha pensato Katherine Paredes nella sciabola.

La sportiva creola ha visto fermare la sua corsa nei 32esimi dov’é stata battuta (15 – 10) dall’ungherese Anna Marton.

Nella vasca del “Défense Arena”, si é tuffato il nuotatore Alfonso Mestre nella prova degli 800 metri stile libero. Mestre ha chiuso la sua prova nell’ottavo posto del secondo heat con un tempo di 08:12.03 chiudendo al 29º posto della graduatoria generale.

Infine, il tiratore Leonel Martínez, che ritornava a vivere l’esperienza dei giochi olimpici dopo 40 anni, nella prima giornata ha chiuso al 24º posto con 70 punti. Domani, sará nuovamente in gara per cercare di scalare posizioni in classifica.

Domani saranno in gara per il Venezuela: Anriquelis Barrios (judo, alle 4:00 del mattino ora di Caracas), Omailyn Alcalá (pugilato, alle 4:14 del mattino), Alberto Mestre (nuoto 100 metri stile libero, alle 6:18) e l’italo-venezuelana Patricia Ferrando (ecuestre modalitá dressage, alle 8:00 del mattino).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)

aracas)