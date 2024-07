Por órdenes del régimen chavista al Grupo IDEA lo bajaron del avión en Panamá

CARACAS –Los integrantes del Grupo IDEA que viajaban a Venezuela como observadores electorales, fueron bajados del avión este viernes en Panamá, tras conocerse el retraso por varias horas para que el vuelo no despegara rumbo a Caracas.

La comisión del Grupo IDEA que asistiría como observadores internacionales a las presidenciales de Venezuela estaba integrada por los expresidente Vicente Fox de México, Mireya Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, así como la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez.

Mireya Moscoso, expresidente de Panamá dijo ante los pasajeros que se encontraban en el aéreo, que la comisión del Grupo IDEA fue bajada de la nave y el régimen de Maduro les impide viajar a Venezuela.

“Estamos aquí porque queríamos estar con ustedes el día domingo para que haya algún cambio, porque Venezuela lo necesita, lo pide a grito”, señaló con el fuerte deseos de apoyar a los venezolanos.

“Nuestros corazones van a estar con todos ustedes el día domingo y vamos a estar pidiéndole a Dios que ayude a esa mujer que tienen ustedes, que es una líder”.

“Tienen un arma muy bonita que es el voto, vayan a votar, lleven toda la familia y luego a cuidarlo para que no se lo roben y no lo cambien, no se puede permitir, Venezuela ha sufrido mucho”, manifestó Moscoso.

Los integrantes del grupo Idea, habían emitido comunicados recientes para exigir transparencia en las elecciones de Venezuela y estaban invitados por la oposición para los comicios.

Por su parte Diosdado Cabello representante más radical del oficialismo, había advertido con tono amenazador y a la vez de burla, que el Grupo IDEA sería expulsado inmediatamente de Venezuela si no traían una invitación de su gobierno como observadores internacionales.

“Si se presentan en el aeropuerto… ¡Los expulsamos, los expulsamos, no hay problema!”, aseguró Cabello entre risas, amenazas y tono provocador.

Redacción Caracas