Olimpiadi, Mattarella inaugura Casa Italia a Parigi

MADRID. – L’Italia è presente alle Olimpiadi non solo sportivamente ma anche condividendo lo spirito di amicizia tra Paesi. È il messaggio lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi ha inaugurato Casa Italia a Le Pré Catelan, a Parigi, dove ha incontrato i dirigenti del CONI e visitato le opere d’arte di Casa Italia e l’istallazione di Milano-Cortina 2026.

“La presenza così articolata raffigura lo sforzo complessivo, l’impegno e la vicinanza complessiva del nostro Paese all’evento delle Olimpiadi – ha detto il capo dello Stato – E questo luogo, che contiene ed esprime una raffigurazione coinvolgente e suggestiva dell’Italia, è il punto ideale per sottolineare quanto il nostro Paese partecipi a questo evento così importante non soltanto sportivamente ma come segnale di amicizia, di incontro nel mondo”.

“Ieri mattina, vedendo al Villaggio Olimpico tante ragazze e ragazzi di ogni parte del mondo vivere insieme, fraternizzare, incontrarsi e tenersi in un comune sforzo, non di contrapposizione, è stato un bel messaggio che supera il mondo dello sport, che peraltro è così importante – ha proseguito – L’inaugurazione, questa mattina, di Casa Italia raffigura quanto l’Italia partecipi con convinzione a questo messaggio che le Olimpiadi esprimono e quindi colloca una sua succursale, un suo luogo in cui si esprime il genio italiano per partecipare a questo grande evento”.

“È quindi un piacere avere assistito al taglio del nastro ed è un piacere incontrare tutti voi”, ha concluso. Il capo della Stato è arrivato a Parigi ieri in occasione dell’apertura dei “Giochi Olimpici 2024”: al suo arrivo ha raggiunto il Villaggio Olimpico per incontrare le atlete e gli atleti dell’Italia Team e, successivamente, ha pranzato alla mensa del Villaggio Olimpico insieme a loro.