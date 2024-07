On. Fabio Porta (Pd): “Con il voto di domenica in gioco la democrazia in Venezuela”

MADRID. – Fabio Porta, deputato del Partito Democratico eletto in Sudamerica, ha rivolto un appello accorato in vista delle elezioni di domenica in Venezuela, sottolineando l’importanza cruciale di questo appuntamento elettorale.

“Vorrei abbracciare idealmente il popolo del Venezuela, così tanto vicino all’Italia grazie a grandi e profondi vincoli di sangue, auspicando elezioni libere e democratiche per questa prossima domenica,” ha dichiarato Porta nell’Aula di Montecitorio.

Porta ha citato l’appello del presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva, che ha esortato il presidente venezuelano Nicolás Maduro a rispettare il processo democratico per il bene della crescita del Venezuela.

“È anche il nostro auspicio, di tutti coloro che hanno a cuore il futuro della democrazia nel mondo e ovviamente di quanti vogliono bene a questo grande e bellissimo Paese e ai tantissimi nostri connazionali lì residenti,” ha aggiunto il deputato.

Porta ha enfatizzato che le elezioni di domenica non sono una semplice consultazione tra schieramenti opposti, ma un’occasione per ristabilire una democrazia piena, rispettando i diritti umani e civili. “Il popolo venezuelano voterà per ristabilire una democrazia piena, nel pieno rispetto dei diritti umani e civili, e noi siamo dalla parte del diritto e della democrazia, sempre e dovunque,” ha concluso Porta.

Redazione Madrid