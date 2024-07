Usa, arrestati in Texas due leader del cartello messicano Sinaloa

MADRID. – Due boss del cartello messicano della droga di Sinaloa sono stati arrestati in Texas dalle autorità statunitensi, secondo quanto riporta la Reuters. Si tratta di Ismael Zambada Garcia, detto”El Mayo”, e del figlio del famoso signore della droga Joaquin “El Chapo” Guzmán. Un duro colpo per la federazione di Sinaloa, un’organizzazione globale di narcotrafficanti considerata il fornitore numero 1 di fentanyl negli Stati Uniti, secondo le forze dell’ordine americane e messicane.

Secondo quanto riportato da un funzionario del Department of Homeland Security, Zambada è stato catturato a bordo di un aereo privato diretto negli Stati Uniti insieme al figlio dell’ex signore della droga, anch’egli di nome Joaquin Guzmán. Il funzionario ha parlato a condizione di mantenere l’anonimato a causa della delicatezza dell’operazione. Il padre Guzmán e suo figlio Ovidio sono attualmente in carceri negli Stati Uniti.

I due uomini sono tra i narcotrafficanti più ricercati dal governo degli Stati Uniti e il Dipartimento di Stato aveva offerto 15 milioni di dollari per informazioni che portassero alla cattura di Zambada. Guzmán senior è stato arrestato nel 2016 e condannato per molteplici accuse di droga negli Stati Uniti, e sta scontando una condanna all’ergastolo in una prigione di massima sicurezza in Colorado. Lui e Zambada erano considerati co-fondatori del cartello di Sinaloa.