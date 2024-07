Illa presidente della Generalitat, Erc – PSC: accordo sempre più vicino

MADRID – Le possibilità che il candidato socialista, Salvador Illa, possa essere investito presidente della Generalitat sono molto alte, ma prima sarà necessario risolvere alcuni dettagli “non marginali” che reclamano una maggiore attenzione. Lo ha detto la portavoce di “Esquerra Republicana de Catalunya”, Raquel Sans. L’esponente dei repubblicani indipendentisti ha assicurato che si è alla dirittura d’arrivo, e che si sta “avanzando” nei negoziati, nonostante la diffidenza del suo partito.

Erc e il PSC, ha spiegato Sans, sarebbero concentrati su quattro dossier: la risoluzione del conflitto politico, il finanziamento, le politiche sociali e la fiscalità. A questo proposito ha sottolineato che per i repubblicani la “sovranità fiscale è fondamentale”. Ed è quest’ultimo, appunto, un aspetto su cui i negoziati sono ancora in corso.

“Si tratta dell’accordo economico – ha chiarito. -. Alla fine, si tratta di avere la chiave della scatola, di riscuotere il 100% delle tasse”.

Raggiungere un’intesa tra negoziatori non sarà sufficiente. L’accordo dovrà poi essere votato dalla base.

“Credo – ha detto Sans – che la migliore garanzia che la militanza lo approvi è che sia un ottimo accordo; un accordo che riesca a convincere la militanza che è negli interessi dei catalani”.

I repubblicani hanno precisato che la fotografia dell’incontro tra il Presidente del Governo, Pedro Sánchez, e il Presidente ad interim della Generalitat, Pere Aragonès, non è legata all’investitura ma fa parte della “normalità democratica”.

Anche il ministro della Presidenza, Félix Bolaños, ha separato i negoziati tra il governo e la Generalitat di Catalogna da quelli condotti dal PSC e dall’ERC per investire Salvador Illa. Riferendosi agli sforzi di Erc e del PSC per trovare un intesa, ha ribadito che “il giorno in cui ci sarà un accordo, se ci sarà, sarà reso pubblico”.

Redazione Madrid