Al nostro Emilio Buttaro il premio nazionale Reggio Calabria Day

MADRID. – Prestigioso riconoscimento per il nostro corrispondente Emilio Buttaro che domenica scorsa ha ricevuto nella sua città il Premio Nazionale Reggio Calabria Day. L’iniziativa, ideata dall’infaticabile Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco di Reggio Calabria Giuseppe Tripodi è giunta alla ventunesima edizione. Il riconoscimento viene conferito alle eccellenze del territorio operanti in vari settori che attraverso la loro attività portano avanti le tradizioni della città, valorizzandone la storia, i prodotti e la cultura. Lo stesso presidente Tripodi ha spiegato che il premio è assegnato a persone mirabili e di grande valore che hanno notevolmente contribuito al progresso morale, culturale ed economico del nostro Paese.

Insieme al nostro collaboratore Buttaro, nella splendida cornice del Circolo del Tennis Rocco Polimeni (gremita per l’occasione) sono stati premiati illustri rappresentanti di vari settori: dalla medicina all’istruzione, dall’economia al volontariato, passando per la giustizia, le arti musicali, lo sport, la poesia, la pittura, la scultura ed altre affascinanti “sezioni”. L’iniziativa patrocinata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria dal Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata condotta con professionalità da Francesca Laurendi e Gianluca Scopelliti. Presenti le autorità locali ed il presidente onorario del Premio Salvo Presentino.

Per il collega Emilio Buttaro è stata l’occasione migliore per celebrare i 40 anni di attività giornalistica anche nella sua Reggio Calabria, in un 2024 che lo sta vedendo “narratore” delle sue interviste ai giganti dello spettacolo e dello sport in una serie di appuntamenti in giro per il mondo. “Quando ho iniziato a svolgere questa attività nel 1984 – ha spiegato Emilio ricevendo il premio – mai avrei pensato un giorno di poter incontrare i giganti della musica, del cinema, della televisione, del calcio, al punto che davvero la realtà ha superato il sogno. Ricevere un riconoscimento nella mia città ha un significato particolare e tutto diventa più magico”.

Buttaro è stato premiato con la seguente motivazione: “Cittadino gloriosamente reggino, ha onorato la sua città e la nostra Italia attraverso una lunga e magnifica carriera giornalistica che ha raggiunto i quarant’anni di attività. Decenni passati al servizio delle persone, raccontando i cambiamenti del nostro Paese e la sua storia, dando voce a personaggi famosi e collaborando con testate di rilevanza nazionale e internazionale. Giornalista brillante, senza barriere e sempre pronto a confrontarsi con la realtà e la società in perpetuo cambiamento. Figura attenta alla cultura ed alla società moderna come poche altre. Una vera gloria per Reggio Calabria”.

Corposo e soprattutto di grande qualità l’elenco delle altre eccellenze del territorio a cui è stato assegnato il Premio Nazionale Reggio Calabria Day.

Sez.Zeus (giustizia e legalità): Dr.Concezio Arcadi,Dr. Sebastiano Destro Castaniti Generale di Brigata dei carabinieri,Avv. Foti Pasquale Presidente della Camera penale di RC; Sez.Ippocrate (Salute e medicina): Cardiologia U.T.I.C. e Cardiostimolazione Presidio Ospedaliero di Polistena (RC), Dott.ssa Gabriella Caridi Chirurgo Plastico Ricostruttivo ed Estetico,Casa di Cura Villa Sant’Anna Reggio Calabria, Dott. Giuseppe Naim medico chirurgo; Sez.Biagi (giornalismo e cultura): Giornalista,Dr.ssa Maria Luigia De Stefano Giornalista RAI, Dr.Giuseppe Romeo saggista giornalista accademico, Dr.Santo Strati Giornalista; Sez.Montessori (formazione e scuola) Dr. Pasquale Monea Autore, docente e formatore sul lavoro pubblico; Sez.Hermes (commercio e economia):Azienda Agricola Ilaria Campisi, Azienda Cantine F.lli Lavorata S.r.l.,“Casa Ponziana “Azienda Vitivinicola di Caterina Salerno, Federazione Provinciale Coldiretti Reggio Calabria; Sez.Michelangelo (Scultura e pittura) Prof. Alessandro Allegra, Dr.ssa Raffaella Polifroni; Sez. Anassila (Sport) Paolo Cicciù Presidente CSI Reggio Calabria; Sez. Dante Alighieri (poeti e scrittori) Dr. Ilario Ammendolia Scrittore, Prof. Daniele Cananzi Scrittore ; Sez.Don Italo Calabrò (Volontariato) Dr. ssa Giovanna Micalizzi Presidente AVIS Provinciale (R.C.), Dr.ssa Carla Sorgiovanni Rappresentante Regionale dei Programmi Save the Children in Calabria; Sez.Apollo ( Arti musicali) Maestro Demetrio Colaci Premio alla carriera, Dr.ssa Daniela Geria Musicologa, Maestro Antonio Morabito Musicista Compositore; Sez.Atena (Sapienza) Ing. Pasquale Cuzzola,Dr. Stefano De Angelis Maresciallo Aeronautica Militare Linguista ed Analista Militare, Dr.ssa Arcangela Galluzzo Dirigente Regione Lazio,Dr. Michele Rizzo Manager e Business Consultant, Arch. Domenico Arena Premio alla Memoria.