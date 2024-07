USA 2024, Hillary Clinton: “Kamala Harris può battere Trump”

CARACAS. – “Questa è una gara che i democratici possono e devono vincere. Biden ha fatto qualcosa di difficile e raro. Servire come presidente era il sogno di una vita. E quando finalmente è arrivato lì, è stato eccezionalmente bravo. Rinunciare a tutto ciò, accettare che finire il lavoro significava passare il testimone, richiedeva una vera chiarezza morale. Contava di più il Paese. Come persona che ha condiviso quel sogno e ha dovuto fare pace con il lasciarlo andare, so che non è stato facile. Ma era la cosa giusta da fare. Le elezioni riguardano il futuro.

Ecco perché sono entusiasta della vicepresidente Kamala Harris. Rappresenta un nuovo inizio per la politica americana. Può offrire una visione piena di speranza e unificante. Ha talento, esperienza ed è pronta per diventare presidente. E so che può sconfiggere Donald Trump.

Ora c’è una scelta ancora più netta e chiara in queste elezioni. Da un lato c’è un criminale condannato che si preoccupa solo di se stesso e sta cercando di riportare indietro l’orologio per quanto riguarda i nostri diritti e il nostro Paese. Dall’altro c’è un ex procuratore esperto e vicepresidente di successo che incarna la nostra fede nel fatto che i giorni migliori dell’America debbano ancora arrivare. Sono vecchie lamentele contro nuove soluzioni,” conclude Clinton.