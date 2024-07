CARACAS. – Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato che l’aumento del salario minimo renderà il brasiliano medio “più bello e più grasso”. Questa dichiarazione è stata fatta durante la celebrazione dei 10 anni del campus Lagoa do Sino dell’Università Federale di São Carlos (UFSCar) a Buri (SP).

— La ruota della economia gira quando tutti possono partecipare. Il popolo consumando di più, mangerà di più. Mangiando di più, gli agricoltori dovranno piantare di più. Piantando di più, avremo cibo più economico e saremo più belli, più grassi e più sani in questo paese — ha commentato Lula.

Comparazione tra Brasile e Palestina

Durante la cerimonia, Lula ha anche paragonato la situazione del Brasile post-impeachment dell’ex presidente Dilma Rousseff a quella della Palestina sotto l’attacco israeliano. Senza fare nomi specifici, ha criticato gli attacchi di Israele e ha affermato che il paese non rispetta le decisioni delle Nazioni Unite.

— Quello che hanno fatto in Brasile dopo l’impeachment di Dilma è simile a ciò che Netanyahu sta facendo a Gaza. Sono morte 70 persone lo scorso weekend e altre 90 la settimana precedente. Non si tratta di soldati o terroristi, ma di donne e bambini vittime di un attacco quotidiano da parte di un governo irresponsabile, condannato dal Tribunale Internazionale, lo stesso che ha condannato Putin per la guerra in Ucraina — ha riflettuto Lula.

Annunci di riforme universitarie

Nel corso dell’evento, Lula ha annunciato riforme per i tre campus dell’università, tra cui la costruzione di una biblioteca e di un auditorium, l’ampliamento dell’ospedale universitario a São Carlos e un ristorante universitario nel campus di Sorocaba. Questi lavori saranno finanziati dal Programma di Accelerazione della Crescita (PAC).

Lula ha ribadito che l’istruzione “non è mai una spesa, ma un investimento” e ha promesso di terminare il mandato con 782 istituti federali nel paese. Ha anche elogiato il programma Bolsa-Atleta, il programma Mais Médicos e ha incoraggiato i giovani universitari a non abbandonare la politica.