Argentina: allerta per un pericoloso virus nella zona del santuario dove aspettano Messi

CARACAS. – In seguito a un pericoloso focolaio virale nella zona del santuario della Vergine di San Nicolás, il governo argentino ha emesso un’allerta ufficiale. La città di San Nicolás de los Arroyos, situata al confine tra le province di Buenos Aires e Santa Fe, ha lanciato un video virale intitolato “Te esperamos Leo”, ricordando la promessa di Messi di visitare il santuario se avesse vinto il campionato mondiale. Questo ha riacceso l’entusiasmo tra i fedeli, specialmente dopo che Messi ha ribadito l’impegno prima della Copa America: “Le promesse si mantengono”.

Tuttavia, l’entusiasmo è stato smorzato da un avviso del Ministero della Salute riguardante un’epidemia di Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), conosciuta anche come “mal de los rastrojos”. La malattia, causata da un virus trasmesso dai “ratones maiceros” (Calomys musculinus), è potenzialmente letale e ha il suo epicentro proprio nella zona dove si aspettano i fedeli e il celebre calciatore, attualmente in vacanza e convalescente per una lesione alla caviglia.

Considerando l’affluenza costante dei pellegrini ogni domenica e l’imminente grande pellegrinaggio di settembre, che nel 2023 ha attirato circa 500.000 persone, il governo ha emesso una serie di raccomandazioni. Tra queste, la vaccinazione con il vaccino Candid#1, che deve essere somministrato almeno un mese prima della visita alla zona a rischio.

Il Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), pubblicato domenica scorsa, consiglia la vaccinazione a tutti i partecipanti alla processione che abbiano più di 15 anni. Il vaccino, gratuito e parte del Calendario Nazionale di Vaccinazione dal 2007, ha un’efficacia del 98%, secondo la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.

Le autorità locali sperano che, nonostante l’allerta sanitaria, la promessa di Messi possa essere mantenuta in sicurezza, sottolineando l’importanza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione della malattia.