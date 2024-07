Clima: lunedì 22 il giorno più caldo mai registrato a livello globale

ROMA. – Lunedì 22 luglio è stato registrato come il giorno più caldo di sempre a livello globale, battendo il record stabilito il giorno prima, mentre i Paesi di tutto il mondo, dal Giappone alla Bolivia agli Stati Uniti, continuano a soffrire il caldo, secondo il Copernicus Climate Change Service dell’Ue.

I dati satellitari provvisori pubblicati da Copernicus mostrano che lunedì ha superato il record del giorno precedente di 0,06 gradi Celsius. I dati preliminari di Copernicus mostrano che la temperatura media globale lunedì era stata di 17,15 gradi Celsius. Il record precedente prima di questa settimana era stato stabilito appena un anno fa. Prima dello scorso anno, il giorno più caldo registrato era stato nel 2016, quando le temperature medie furono di 16,8 gradi Celsius.

Gli scienziati del clima affermano che il mondo è oggi caldo come lo era 125.000 anni fa a causa del cambiamento climatico causato dall’uomo. Anche se gli scienziati non possono essere certi che lunedì 22 luglio sia stato il giorno più caldo di tutto quel periodo, le temperature medie non erano così alte da molto prima che l’uomo sviluppasse l’agricoltura.

L’aumento della temperatura media negli ultimi decenni è in linea con ciò che i climatologi prevedevano che sarebbe accaduto se l’uomo avesse continuato a bruciare combustibili fossili a un ritmo crescente.

Anche se il 2024 è stato estremamente caldo, ciò che ha provocato questo aumento delle temperature è stato un inverno antartico più caldo del solito, secondo Copernicus. La stessa cosa è accaduta nel continente meridionale l’anno scorso, quando il record è stato stabilito all’inizio di luglio.

(Ihr /askanews)